Merih Demiral, kalıyor mu gidiyor mu?

Türkiye futbolunun son dönemde yetiştirdiği en değerli isimlerden olan Merih Demiral, Juventus’ta sergilediği performansla büyülemeye devam ediyor.

Atletico Madrid, Milan, Leicester City ve Paris Saint Germain gibi takımların 30-60 milyon euro bandında yaptığı teklifleri reddeden Juventus, İtalyan spor basın organı Calciomercato’da yer alan habere göre Merih’i tutmak için elinden gelen her şeyi yapmak istiyor.

22 yaşındaki Merih’i 2019 yaz aylarında Sassuolo’dan 18 milyon euro karşılığında takıma katan Torino ekibi, Merih’le 2024 Haziran’ına kadar sözleşme imzalamıştı. 190 cm boyunda olan stoper, savunmadaki agresif tarzının yanı sıra hücuma verdiği katkıyla göz dolduruyor.

Bu sezon yedi maça çıkan Merih, Ocak ayında sakatlanmıştı.