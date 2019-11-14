Son Dakika Haberleri: Merih Demiral: Kimsenin şüphesi olmasın...
Son Dakika Spor Merih Demiral: Kimsenin şüphesi olmasın...

Merih Demiral: Kimsenin şüphesi olmasın...

6 saat önce

Maçta topu çizgiden çıkararak günün kahramanı olan Merih Demiral karşılaşma sonu, 'Hayırlı uğurlu olsun ülkemize. Bu zor zamanlarda insanlarımızı mutlu ettiysek ne mutlu bize! Taraftarlarımız bizi 90 dakika destekledi.

Merih Demiral: Kimsenin şüphesi olmasın..., System.String[]

Maçta topu çizgiden çıkararak günün kahramanı olan Merih Demiral karşılaşma sonu, 'Hayırlı uğurlu olsun ülkemize. Bu zor zamanlarda insanlarımızı mutlu ettiysek ne mutlu bize! Taraftarlarımız bizi 90 dakika destekledi. EURO2020'de elimizden gelenin en iyisini yapacağız, kimsenin şüphesi olmasın' şeklinde konuştu.

merih demiral, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:56 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Merih topu çizgiden çıkardı, sosyal medya yıkıldı!
Türkiye evinde kalesini gole kapattı! Fransa liderliğe yükseldi! İşte grupta puan durumu Ahmet Çakar'ın İzlanda maçı sonrası attığı twit sosyal medyada olay oldu!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 05:01:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Merih Demiral: Kimsenin şüphesi olmasın...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]