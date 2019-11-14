Merih Demiral: Kimsenin şüphesi olmasın...
6 saat önce
Maçta topu çizgiden çıkararak günün kahramanı olan Merih Demiral karşılaşma sonu, 'Hayırlı uğurlu olsun ülkemize. Bu zor zamanlarda insanlarımızı mutlu ettiysek ne mutlu bize! Taraftarlarımız bizi 90 dakika destekledi.
Maçta topu çizgiden çıkararak günün kahramanı olan Merih Demiral karşılaşma sonu, 'Hayırlı uğurlu olsun ülkemize. Bu zor zamanlarda insanlarımızı mutlu ettiysek ne mutlu bize! Taraftarlarımız bizi 90 dakika destekledi. EURO2020'de elimizden gelenin en iyisini yapacağız, kimsenin şüphesi olmasın' şeklinde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:56
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