Merih Demiral, koronavirüsü atlattı
06.04.2021 20:24
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Merih Demiral'ın A Milli Takım kampında yapılan koronavirüs testi pozitif çıkmış ve ambulans uçakla Torino'ya dönmüştü. Siyah-beyazlı kulüp milli futbolcumuzun koronavirüsü atlattığını açıkladı. Ayrıca Merih'te sosyal medyada paylaşım yaparak, geri döndüğünü duyurdu.
A Milli Takım'da yaşanan vaka patlamasından nasibini alan başarılı savunmacı Merih Demiral'ın son 2 koronavirüs testi negatif çıktı. Juventus'tan yapılan açıklamada milli futbolcumuzun koronavirüsü atlattığı duyuruldu.
JUVENTUS'TAN AÇIKLAMA
İtalyan kulübünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Merih Demiral, protokoller gereği kaldığı izolasyondan son 2 koronavirüs testinin negatif çıkması nedeniyle ayrılacaktır. Hastalığı atlatan Merih, çarşamba sabahından itibaren takımla birlikte antrenmanlara başlayacaktır."
MERİH'TEN PAYLAŞIM
Merih'te koronavirüsü atlatmasının ardından bir paylaşım yaparak "Geri döndüm" dedi.
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