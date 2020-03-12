Merih Demiral: "Sağlığım gayet iyi" - Son Dakika
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Merih Demiral: "Sağlığım gayet iyi"

7 saat önce

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, "Sağlığım gayet iyi ve panik oluşturacak bir durum yok" dedi.

Merih Demiral:

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, "Sağlığım gayet iyi ve panik oluşturacak bir durum yok" dedi.

Juventus'lu futbolcu Rugani'nin koronavirüse yakalanması sonrası siyah-beyazlı kulüpte futbolcular karantinaya alındı. İtalyan ekibinde forma giyen milli futbolcu Merih Demiral ise konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Son durumlar hakkında bilgi veren Demiral, "Koronavirüs sebebiyle kulübümüz tedbir amaçlı bazı kararlar aldı. Bu yüzden ben de çalışmalarıma bir süre evimde devam edeceğim. Sağlığım gayet iyi ve panik oluşturacak bir durum yok. Desteklerini iletenlere teşekkürler. Lütfen sizler de gerekli tedbirleri alın" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:15 Kaynak: İHA
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