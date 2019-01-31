Merih Demiral, Sassuolo'da
46 dakika önce
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Sassuolo, Merih Demiral'ı sezon sonuna kadar kiraladı.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A
) takımlarından Sassuolo
, Merih Demiral'ı sezon sonuna kadar kiraladı.
İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıda Aytemiz Alanyaspor
forması giyen 20 yaşındaki savunma oyuncusunun, satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığı kaydedildi.
Açıklamada, 3 numaralı formayı giyecek ve bonservisi Portekiz
'in Sporting Lizbon
kulübünde bulunan Merih'in önümüzdeki günlerde basına tanıtılacağı aktarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:10 Kaynak: AA
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