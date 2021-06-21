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Merih Demiral, TRT spikeri Ersin Düzen'e tepki gösterdi: Kötü günde de gelir konuşurum - Son Dakika

Merih Demiral, TRT spikeri Ersin Düzen'e tepki gösterdi: Kötü günde de gelir konuşurum

21.06.2021 08:07

EURO 2020'de grupta 3 maçını da kazanamayan A Milli Takım'da Merih Demiral, İsviçre'ye 3-1 kaybedilen karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. TRT spikeri Ersin Düzen'in daha önce söylediği, "Haklı zaferler yaşadığımız dönemlerde röportaja Burak Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral geliyor. Kaybedince Mert, Umut geliyor" sözlerine canlı yayında sert cevap veren Merih, "Ben kötü günde de buradayım. İyi günde nasıl geldiysem röportaja, kötü günde de geliyorum" ifadelerini kullandı.

EURO 2020'de oynadığımız son grup maçında İsviçre'ye 3-1 mağlup olarak turnuvaya puansız veda ettik. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Merih Demiral, TRT spikeri Ersin Düzen'e tepki gösterdi.

"HAKLI ZAFERLER YAŞAYINCA MERİH GELİYOR"

EURO 2020'nin yayıncı kuruluşu TRT'nin spikeri Ersin Düzen, grupta kaybettiğimiz Galler maçının ardından, ''Haklı zaferler yaşadığımız dönemlerde röportaja Burak Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral, Çağlar, Yusuf Yazıcı geliyor. Bugün gelen oyuncularımız ise Mert Müldür, Umut Meraş ve Halil Dervişoğlu" ifadelerini kullanmıştı.

"KÖTÜ GÜNDE DE GELİYORUM"

Demiral karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Turnuvanın en genç takımıyız. İlerideki turnuvalarda iyi olduğumuzu göstereceğiz. Ben iyi günde de, kötü günde de buradayım. İyi günde nasıl geldiysem röportaja, kötü günde de geliyorum her zaman. Bunu telafi edeceğiz. Ben güveniyorum arkadaşlarıma. Önümüzdeki turnuvalarda çok daha iyi olacağız. Bu büyük bir tecrübe oldu. Özür diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Merih Demiral, TRT spikeri Ersin Düzen'e tepki gösterdi: Kötü günde de gelir konuşurum
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Son Dakika Spor Merih Demiral, TRT spikeri Ersin Düzen'e tepki gösterdi: Kötü günde de gelir konuşurum - Son Dakika Spor


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