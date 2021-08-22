Merih Demirallı Atalanta, Torino deplasmanında son dakika golüyle kazandı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) ilk haftasında Atalanta, deplasmanda Torino'yu son dakikada bulduğu golle 2-1 yendi.

Serie A'da son birkaç sezondur zirveye oynayan takımlardan olan Atalanta, 2021-2022 sezonunun ilk maçında Torino'ya konuk oldu.

Konuk ekip, maça hızlı başladı ve 6. dakikada Muriel'in golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarı Atalanta'nın üstünlüğüyle geçilirken 79. dakikada ev sahibi Torino, Bellotti ile skoru eşitledi: 1-1.

Karşılaşmanın son anlarında sahneye çıkan Piccoli, 90+3. dakikada konuk Atalanta'ya galibiyeti getiren golü attı: 1-2.

Atalanta, Torino'yu 2-1 yenerek yeni sezona galibiyetle başladı.

Atalanta'nın sezon başında Juventus'tan kiraladığı milli futbolcu Merih Demiral, ilk 11'de başladığı mücadelede 83 dakika sahada kalırken, 23. dakikada rakibine yaptığı faul sebebiyle sarı kart gördü.

Ligde gecenin diğer maçında ise Empoli'ye konuk olan başkent ekibi Lazio, 1-0 geriye düştüğü maçı 3-1 kazanarak yeni sezona galibiyetle başlayan takımlardan oldu.

Serie A'nın ilk haftasına yarın ve pazartesi günü oynanacak 6 müsabaka ile devam edilecek.