Son Dakika Haberleri: Merihli Sassuolo 8 Maç Sonra Galip

Merihli Sassuolo 8 Maç Sonra Galip

40 dakika önce

Milli futbolcu Merih Demiral'ın 2 gol attığı karşılaşmada Sassuolo sahasında Chievo'yu 4-0 mağlup etti.

Merihli Sassuolo 8 Maç Sonra Galip, System.String[]
Milli futbolcu Merih Demiral'ın 2 gol attığı karşılaşmada Sassuolo sahasında Chievo'yu 4-0 mağlup etti. 

İtalya Serie A Ligi'nin 30'uncu haftasında Merih Demiral'ın formasını giydiği Sassuolo, sahasında ligin son sırasındaki Chievo'yu konuk etti. Citta del Tricolore Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Sassuolo rakibini 4-0 mağlup ederek ligdeki 8 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 4 ve 45'inci dakikalarda Merih Demiral, 47'nci dakikada Locatelli ve 57'nci dakikada Berardi kaydetti. Mücadelenin 89'uncu dakikasında konuk ekip Chievo'dan Giaccherini, bir penaltı atışından faydalanamadı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:07 Kaynak: DHA

merih demiral, Sassuolo, Spor
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