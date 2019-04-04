Merihli Sassuolo 8 Maç Sonra Galip
40 dakika önce
Milli futbolcu Merih Demiral'ın 2 gol attığı karşılaşmada Sassuolo sahasında Chievo'yu 4-0 mağlup etti.
Milli futbolcu Merih Demiral'ın 2 gol attığı karşılaşmada Sassuolo
sahasında Chievo'yu 4-0 mağlup etti. İtalya Serie A
Ligi'nin 30'uncu haftasında Merih Demiral'ın formasını giydiği Sassuolo, sahasında ligin son sırasındaki Chievo'yu konuk etti. Citta del Tricolore Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Sassuolo rakibini 4-0 mağlup ederek ligdeki 8 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 4 ve 45'inci dakikalarda Merih Demiral, 47'nci dakikada Locatelli ve 57'nci dakikada Berardi kaydetti. Mücadelenin 89'uncu dakikasında konuk ekip Chievo'dan Giaccherini, bir penaltı atışından faydalanamadı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:07 Kaynak: DHA
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