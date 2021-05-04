Merinos kırması koyunu, beşiz doğurdu - Son Dakika

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde hayvancılık yapan İsmail Tulum'un merinos kırması koyunu, beş yavru dünyaya getirdi.

Savaştepe'de yaşayan 55 yaşındaki İsmail Tulum, yaklaşık 30 yıl boyunca sürdürdüğü büyükbaş hayvancılığı bırakarak, küçükbaş hayvancılığa başladı. İki yıl önce aldığı 10 küçükbaş hayvan ile besiciliğe başladığını anlatan Tulum, "Şansım yaver gitti, hayvanlarım çoğunlukla ikiz, üçüz, dördüz doğurdu. Bu sene ise belki de bir daha göremeyeceğim bir olayla karşılaştım. Bir tane koyunum 5 tane yavru verdi. Çok mutluyum. Bu durumu tamamen koyunlarımın veteriner hekim kontrolünde olmasına bağlıyorum. Bu bölgede daha önce hiç beşiz doğum duymadım. Benim başıma geldi çok mutlu oldum" dedi.

İsmail Tulum'un eşi Arzu Tulum ise "Büyükbaş hayvancılıktan vazgeçip koyun aldık. İki senedir küçükbaş hayvancılığa yöneldik. Bu sene ikizlerimiz, üçüzlerimiz, dördüzlerimiz oldu. En sonda beşizimiz oldu. Çok Mutluyuz" diye konuştu.

Savaştepe'de 4 yıldan bu yana serbest veteriner hekim olarak çalıştığını söyleyen Barış Çetin, çoğul doğumlarla alakalı çeşitli faktörler olduğunu söyledi. Çetin, "Bunlar genetik faktörler, bakım besleme, barınma şartlarındaki hayvan refahı, vitamin ve mineral takviyeleri bir de dışarıdan uygulayacağımız hormonlarla ikizlik oranını artırmaktayız. İsmail Bey'in koyunu ise tamamen doğal olarak bakım ve beslemenin ön planda tutulmasıyla kendiliğinden beşiz doğurdu. Genelde beşiz doğumlara çok sık rastlamıyoruz. Üçüz veya dördüz gibi durumlara rastlıyoruz ama kuzular sağlıklı doğmuyor. İsmail abinin kuzuları gayet sağlıklı. Anne de sağlıklı. Biz mutluyuz. İsmail abimiz mutlu. Umarım tüm üreticilerimiz mutlu olur" dedi.

- Balıkesir