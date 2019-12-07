Merinos Servi Erdemoğlu Cami açılıyor

Erdemoğlu ailesi tarafından Şehitkamil ilçesi Gölgelik Kavşağında yaptırılan 4 bin 500 kişilik cami, taziye evi ve Kur'an Kursu 13 Aralık Cuma günü saat 11.00'da yapılacak törenle hizmete açılacak. Osmanlı mimarisinden esinlenerek yapılan cami bölgenin en büyük camisi olma özelliğini taşırken, cami içerisindeki tavan süsleme ve bezemelerinin altın varak ile yapıldığı bildirildi.



İbrahimli Mahallesi Gölgelik Kavşağında sekiz bin metre kare alan üzerine Erdemoğlu ailesi tarafından yaptırılan Merinos Servi Erdemoğlu cami, taziye evi ve Kur'an kursu binası yapılacak törenle hizmete girecek. Osmanlı mimarisinden izler taşıyan, tavan ve duvar süslemeleriyle farklı bir iç dekora sahip camide aynı anda 4 bin 500 kişi namaz kılabilecek. Konuyla ilgili olarak bilgi veren Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, bu güne kadar ihtiyaç duyulan il, ilçe ve köylerde bir çok okul, taziye evi, öğrenci yurdu, sağlık ocağı gibi hayır işleri yaptıklarını belirtti. Erdemoğlu, "Babamız merhum Mehmet Erdemoğlu'nun bizlere verdiği emirler doğrultusunda gücümüz yettiğince Gaziantep ve doğup büyüdüğümüz Adıyaman ili Besni ilçesi başta olmak üzere Türkiye'nin farklı bölgelerinde okullar, sağlık ocakları, taziye evleri, öğrenci yurtları ve camiler yapmaya çalıştık. Geçtiğimiz öğretim yılında Adıyaman Besni ilçesine Mehmet Erdemoğlu Mühendislik Fakültesi ve kampüsünü tamamlayarak eğitim öğretime açtık. 13 Aralık 2019 Cuma günü ise annemizin adına yaptırdığımız Servi Erdemoğlu Cami, taziye evi ve Kur'an Kursu binasının açılışını yapacağız. Erdemoğlu ailesi olarak elimizden geldiğince bütçemiz oranında hayır ve hasenat işlerini yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP