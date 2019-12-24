Merinos Spor deplasmandan 3 puanla döndü - Son Dakika
Son Dakika Spor Merinos Spor deplasmandan 3 puanla döndü - Son Dakika Spor

Merinos Spor deplasmandan 3 puanla döndü

6 saat önce

Türkiye Bayan Voleybol 1.liginin iddialı takımlarından Merinos spor deplasmanda karşılaştığı Samsun Büyükşehir Belediye sporu deplasmanda 3/1 yenerek ligdeki sıralamasını bir üst sıraya taşıdı.

Merinos Spor deplasmandan 3 puanla döndü, System.String[]

Türkiye Bayan Voleybol 1.liginin iddialı takımlarından Merinos spor deplasmanda karşılaştığı Samsun Büyükşehir Belediye sporu deplasmanda 3/1 yenerek ligdeki sıralamasını bir üst sıraya taşıdı. Ligin ilk yarısının son maçında üçüncü sıraya yerleşen Merinos spor çalışmalarına aralıksız devam ediyor.


Merinos spor bayan voleybol takımı ligin ilk yarısının son maçında üçüncü sırada yer alan Samsun Büyükşehir Belediye sporu Samsun'da yenerek bir alt sıraya aldı ve üçüncülüğü yerleşti. Maçın ilk setini 25-21 kaybeden Merinos spor, ikinci seti 20-25, üçüncü seti 13-25 ve son seti 21-25 alarak üç puanı hanesine yazdırdı. Ligin ilk yarısında oynadığı 11 maçın 7 sini galibiyetle tamamlayan Mavi Melekler ikinci yarı için çalışmalara başladılar. Merinos spor antrenörü Ali Bağcı ikinci yarının daha zor geçeceğini ifade ederek, "Merinos spor olarak geçtiğimiz yıllarda önemli bir başarı grafiği çizdik ve namağlup olarak şampiyon olmuştuk. Bu yılda önemli transferler yaparak ligde iddialı takımlar arasına girdik ve ilk yarı tamamlandığında üçüncü sıraya yerleştik. Oynadığımız 11 maçın 7 sinden galip olarak çıkarken kaybettiğimiz maçlarda da bazı aksaklıklar puan kaybetmemize neden oldu. Eksiklerimizi biliyoruz ve ikinci yarıya başlamadan önce bunları tamamlayacağız. Tüm takımlar devre arasında takviyeler yapacaklar, bizde yapacağız. Yeni transferler için çalışmalarımız son aşamaya gelmiştir. Oyuncu arayışlarımız sonuçlanmak üzeredir. İkinci yarıya başladığımızda farkımız ortaya çıkacaktır. Ligi ilk üç arasında tamamlamayı hedefliyoruz. Bu arada alt yapıya verdiğimiz önem sayesinde yeni sporcularımız yetişip gelmektedir. Önümüzdeki sezon için alt yapıdan yetişen oyuncularımıza yer vermek istiyoruz. Bizim için önemli olan alt yapıdan sporcuların yetişip Türk voleyboluna hizmet etmesidir" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

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Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:19 Kaynak: İHA
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