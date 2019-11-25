Merinos Spor deplasmandan galibiyetle döndü

Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi b gurubunda mücadele eden Merinos Spor bayan voleybol takımı Kahraman Maraş Elbistan sporu deplasmanda 3-2 mağlup ederek 2 puanla döndü. Merinosspor, bu galibiyetle ligde bir basamak daha yükselerek üçüncü sıraya çıktı.



Bayanlar Voleybol 1.Ligi'nin iddialı ekiplerinden Merinosspor deplasmanda karşılaştığı Kahraman Maraş Elbistan sporu sahasında mağlup etti. Çekişmeli geçen maçın ilk iki setini Elbistan spor almasına rağmen diğer üç seti alan Merinosspor sevinen taraf oldu. İlk setleri 25-22 ve 26-24 alan Elbistan spor üçüncü seti 22-25, dördüncü seti 17-25 ve son seti de 15-11 kaybederek sahadan hüsranla ayrıldı. Merinos sporda üç sakat oyuncu olmasına rağmen maçı bırakmayan Merinosspor müsabakada gülen taraf oldu. Merinosspor bu galibiyet ile 7 maçta 5 galibiyeti hanesine yazdırarak ligde 3. sıraya yükseldi. Maçın bir değerlendirmesini yapan Merinosspor Antrenörü Ali Bağcı, bazı as oyuncuların maç öncesi ve maç sırasında sakatlanmasına rağmen maçı bırakmadıklarını ve galibiyeti hat ettiklerini söyledi. Bağcı " Maç öncesi antrenmanlarda ve maçta bazı talihsizlikler yaşadık. Sonuç olarak sahada olması gereken üç sporcumuz maalesef yedek kulübesinde oturmak zorunda kaldı. İlk iki sette buna rağmen iyi bir oylun çıkardık ancak iki seti de kıl payı kaçırdık. Üçüncü sette toparlandık ve üst üste üç seti alarak sahadan galip olarak ayrıldık. Sonuçtan memnunuz ve puan sıralamasında bir basamak üste çıkmış olduk. Önümüzde zorlu maçlar var ve ara vermeden hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Sakatlıkları olan sporcularımızın bu hafta durumu belli olacak tedavilerine başladık. Haftaya Astor Voleybol PVİ takımını kendi evimizde konuk ediyoruz. Bu maçtan net skorla galip ayrılmak istiyoruz. Çalışmalarımız bu yöndedir. Sporcularıma güveniyorum "dedi. - GAZİANTEP