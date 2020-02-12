Merinos Spor play offa günlük çift antrenmanla hazırlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Merinos Spor play offa günlük çift antrenmanla hazırlanıyor - Son Dakika Spor

Merinos Spor play offa günlük çift antrenmanla hazırlanıyor

6 saat önce

Türkiye bayan Voleybol 1. Liginde B gurubunda mücadele eden Merinos Spor bayan voleybol takımı kendi sahasında oynadığı Kahraman Maraş Elbistan spor maçını 3-0 kazanarak play off için önemli bir avantaj elde etti.

Merinos Spor play offa günlük çift antrenmanla hazırlanıyor, System.String[]

Türkiye bayan Voleybol 1. Liginde B gurubunda mücadele eden Merinos Spor bayan voleybol takımı kendi sahasında oynadığı Kahraman Maraş Elbistan spor maçını 3-0 kazanarak play off için önemli bir avantaj elde etti. Bu hafta deplasmanda Ankara Astor sporla karşılaşacak olan Merinos spor üç puanla dönmek için tüm hazırlıklarını tamamladı. Üç yeni transferi ile göz dolduran mavi melekler günlük iki antrenman yaparak maçlara hazırlanıyorlar.


Geçtiğimiz hafta Gaziantep Talat Özkarslı kapalı spor salonunda yapılan Merinos spor Kahramanmaraş Elbistan spor maçını 3-0'lık skorla kazanan Mavi Melekler Ankara yolcusu. Ligi ilk dört arasında tamamlayarak play offa katılmayı hedefleyen Merinos spor ara transfer dönemini üç oyuncuyla tamamlayarak yoluna devam ediyor. Ankara Astor spor maçına odaklanan Merinos spor günlük iki antrenman ile maça hazırlanırken hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Yeni transferleri Elena Becheva, Merve ve Meral ile güçlenen Merinos spor kalan dört maçı da kazanmak istiyor.


Merinos spor antrenörü Ali Bağcı, ligin güçlü ekiplerinden birisi olduklarına dikkat çekerek bundan sonraki tüm maçları almak üzere plan yaptıklarını söyledi. Bağcı, "Yeni transfer ettiğimiz arkadaşlarımızın ve kadromuzdaki tecrübeli oyuncularımızın da gayretleriyle kendi sahamızda oynadığımız son maç olan Kahramanmaraş Elbistan maçını zorlanmadan kazandık. Önümüzde iki deplasman iki de kendi sahamızda maçımız kaldı. Bu hafta Ankara Astor spor ile karşılaşacağız. Bu maçı ve bundan sonraki maçları kazanarak play offta yer almayı hedefliyoruz. Bunun için güçlü kadromuzla çift antrenman ile hazırlanıyoruz. Moral ve motivasyonumuz çok yüksek. Kalan maçlarımızdaki rakiplerimiz kuvvetli ancak her maç bizim için derbi maçıdır. Türkiye Bayan Voleybol liginde Gaziantep'in adını altın harflerle yazdıracağız. Oyuncularıma güvenim sonsuzdur" diye konuştu. - GAZİANTEP

Elbistan, voleybol, Türkiye, Merinos, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Emeklilerden 36 TL'lik aidat kesintisi yapıldığı iddiaları ortalığı karıştırdı
Ocak ayında haberlere en çok konu olan futbolcular belli oldu (Havadan görüntülerle) TÜRKİYE'NİN İLK ATATÜRK ANITI BAKIMSIZLIK İÇİNDE Türk havacılık devi Atlasglobal iflasını açıklayacak

Son Dakika Haberleri
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi
19:15 Şeyma Subaşı Instagram'daki dans paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!
17:16 Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 21:03:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Merinos Spor play offa günlük çift antrenmanla hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]