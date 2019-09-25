Merinos'ta 'Anadolu günleri'

BURSA - 4 gün sürecek etkinlikte, 33 ilin kültürel değer ve lezzetleri ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Merinos AKKM Fuaye Alanı'nda şenlik havasında gerçekleştirilen açılışa; Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra Başbakan eski Yardımcısı-Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Gümrük ve Ticaret eski Bakanı-Malatya Milletvekili Bülent Tüfekçi, Bursa Valisi Yakub Canbolat, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, BİLDEF Başkanı Mustafa Dursun ve birçok ilin milletvekili ile kalabalık davetli topluluğu katıldı. Protokol konuşmaları öncesinde Malatya ve Niğde halk oyunları ekipleri, mini birer gösteri sergiledi. Malatya'nın Yazıhan Aşireti'ne ait Tura oyunu, davetlilerin büyük ilgisini çekti. Açılışın ardından protokol üyeleri, 33 ilin katıldığı Bursa Anadolu Günleri'nde tek tek stantları gezdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, açılış öncesinde yaptığı konuşmada, Bursa'nın tüm diğer özelliklerinin yanında göçlerle şekillenmiş bir şehir olduğunu dile getirdi. Bugün Bursa'nın yüzde 80'den fazlasının göçmenlerden oluştuğunu ifade eden Başkan Aktaş, şehrin zengin bir kültür ve değerler harmanı olarak Türkiye'ye renk kattığını ifade etti. BİLDEF'in bu yıl 4.'sünü gerçekleştirdiği organizasyonu Bursa'daki kültür harmanının en güzel örneklerinden biri olarak ifade eden Başkan Aktaş, "33 il derneğini bünyesinde barındıran BİLDEF'in Bursamıza yaptığı kültürel katkıya teşekkür ediyorum. 4 gün sürecek etkinlik boyunca ülkemizin birçok bölgesinin zenginlikleri ziyaretçilerle buluşturulacak. Yöresel kültürlerden farklı lezzetlere, el sanatlarından folklor gösterilerine kadar birçok etkinlik düzenlenecek. Bu önemli buluşmanın, şehrimizin sosyo kültürel hayatının zenginleşmesine ciddi katkılarda bulunacağına inanıyorum" dedi.

Bursa Valisi Yakub Canbolat ise konuşmasında, etkinliğin Bursa'nın renkli kültürüne katkı sunduğunu söyledi. Vali Canbolat, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Başbakan eski Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu da Bursa Anadolu Günleri'nin tüm dünyaya sosyolojik bir mesaj verdiğini kaydetti. 1840'lı yıllardan beri azalan Osmanlı topraklarıyla birlikte o bölgelerde bulunan insanların Bursa'ya göç ettiğini ve on yıllarca burada huzur ve kardeşlik içerisinde, el ele yaşadığını hatırlatan Çavuşoğlu, o gün olduğu gibi bugün bu etkinlikle birlikte Bursa'nın Türkiye'nin güçlenmesi adına önemli bir sahne olduğunu ifade etti. Gümrük ve Ticaret eski Bakanı Bülent Tüfekçi de şu günlerde Türkiye'nin önemli süreçlerden geçtiğini, birileri vatandaşı ayrıştırırken bu tür organizasyonların birlik ve beraberliği sağladığını hatırlattı. Açılışta, BİLDEF Başkanı Mustafa Dursun da söz aldı. Dursun, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Bursa Valisi Yakub Canbolat'a teşekkür ederek, etkinliğin içeriği hakkında katılımcıları bilgilendirdi.