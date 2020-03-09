Merinos'ta kadın buluşması - Son Dakika

Bursa'da çeşitli kurum ve STK'larda görev yapan kadınlar, Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği etkinlikte bir araya geldi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle gerçekleştirilen organizasyona, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da katıldı.



8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Bursa'da farklı bir programla kutlandı. Bursalı kadınlar, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (Merinos AKKM) düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi. Yıldırım Beyazıt Salonu'nda yapılan programa; Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, eşi Sevinç Aktaş ile birlikte katıldı. AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ve 26. Dönem Milletvekili Bennur Karaburun ile Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan da bu anlamlı günde Bursalı kadınları yalnız bırakmadı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı konuşmada, Türk toplum tarihinin geleneksel yapısının babaya güçlü, anneye de duyarlı olmayı yüklediğini söyledi. Aynı geleneksel yapıda ağabeyin otoriteyi, ablanın fedakarlığı, dedenin hükmetmeyi ve ninenin de hoşgörüyü temsil ettiğini vurgulayan Başkan Aktaş, "Bugün nasıl algılanırsa algılansın, kadının Türk toplumunda daima saygın bir yeri olmuştur. Baktığımızda, tarihte devlet başkanlığı yapan kadınlar 'ilk defa' Türklerden çıkmıştır. Seçme ve seçilme hakkını, tüm ülkelerden önce 'kadınlarımıza' biz verdik. Kadınlarımız; fedakarlıkları, emekleri, sevgileri ve mücadeleleriyle insanlığın umudunu yeşertmektedir. İstiklal ve istikbal mücadelemizde daima ön safta oldular" dedi. Günümüz eğitim, ekonomi, siyaset dünyasında kadınların daha güçlü bir pozisyonunun olduğunu vurgulayan Başkan Aktaş, "Cumhurbaşkanımızın deyimiyle; ülkemize hizmetleriyle değer katan, tüm kadınlarımıza örnek olacak başarılarıyla adından söz ettiren, genç nesillere ışık tutan, geleceğimize yönelik tehditler karşısında dimdik duran, cesur ve özgüveni yüksek kadınlarımız, geleceğe yürüyüşümüzde de en önemli güvencemizdir. Bu vesileyle, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" diye konuştu.



AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç de Başkan Aktaş'ın ardından söz alarak, Hükümetin 'pozitif ayrımcılık yönünde' kadınlar lehine gerçekleştirdiği yasa ve düzenlemeler hakkında salonda bulunanlara bilgiler verdi. Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Mihrimah Kocabıyık da konuşmasında, kadının Türk toplumundaki yeri ve önemi konusunda katılımcılara düşüncelerini aktardı.



Yoğun ilgi çeken programda, yine Bursa'da görev yapan ve mesleklerinde öne çıkan kadınlara birer başarı plaketi verildi. Diniz Holding'te genel müdürlük görevinde bulunan İpek Yalçın, plaketini Başkan Aktaş ve eşi Sevinç Aktaş'ın elinden aldı. Köfteci Yusuf'ta kasaplık yapan Nigar Akalın, BURULAŞ'ta otobüs şoförlüğü yapan Ayşen Akçay, Aktek Elektrik Yöneticisi Sibel Akyüz ve Yenişehir-Ulucami Mahallesi Muhtarı Yurdanur Ülker de gecede plaket alan isimler oldu. Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Arzu Erdi, kurumu tarafından organize edilen ve kentlilik bilinci sağlamayı hedefleyen proje yarışması konusunda açıklamalarda bulundu. - BURSA