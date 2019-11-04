Son Dakika Haberleri: Merkel: 2030'a kadar Almanya'da 1 milyon elektrikli araç şarj ünitesi olmalı
Son Dakika Dünya Merkel: 2030'a kadar Almanya'da 1 milyon elektrikli araç şarj ünitesi olmalı

Merkel: 2030'a kadar Almanya'da 1 milyon elektrikli araç şarj ünitesi olmalı

7 saat önce

Alman Şansolye Angela Merkel Pazar günü yaptığı bir konuşmada ülkesinde 1 milyon elektrikli araç şarj ünitesinin 2030 yılına kadar kurulmuş olması gerektiğini söyledi.

Merkel: 2030'a kadar Almanya'da 1 milyon elektrikli araç şarj ünitesi olmalı, System.String[]

Almanya Şansolyesi Angela Merkel Pazar günü yaptığı bir konuşmada ülkesinde 1 milyon elektrikli araç şarj ünitesinin 2030 yılına kadar kurulmuş olması gerektiğini söyledi.


Pazartesi günü Alman otomobil üreticileri ile gerçekleştireceği görüşmeler öncesi bu hedefi duyuran Merkel, otomobillerle yapılan seyahatlerin artık iklim-dostu olması ve harcanan onca paranın karşılığı olarak daha güvenli ve konforlu olması gerektiğini dile getirdi.

Euronews.com'da Görüntüle

Angela Merkel, Almanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 07:36 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti, Babacan ve Davutoğlu için anket yaptırdı! İki isim toplamda yüzde 1 oy alıyor
Almanya İçişleri Bakanlığı'ndan skandal açıklama: Camilerin korunmasından biz değil, eyalet yönetimleri sorumlu Loris Karius tanınmaz hale geldi! Trump'ın azil soruşturmasında sıcak gelişme! Belgelerin yayınlanmasına başlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 02:39:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Merkel: 2030'a kadar Almanya'da 1 milyon elektrikli araç şarj ünitesi olmalı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]