Merkel: AB anlaşmasız Brexit'e hazırlıklı olmalı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Birleşik Krallık ile ayrılma sonrası için bir ticaret anlaşması yapılabilmesi için görüşmelerini hızlandırma kararı almış olmalarına karşın, Avrupa Birliği'nin (AB), anlaşmasız bir Brexit'e hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

Merkel, AB'nin bir anlaşma olmadan gerçekleşecek bir Brexit anlaşmasıyla oluşacak duruma hazırlıklı durum için hazırlık yapılmasını önerdi.

AB'nin Brexit baş müzakerecesi Michel Barnier de daha önce yaptığı açıklamada, iki tarafın da yoğunlaştırılmış görüşmeler için tüm çabayı göstereceğini vurguladı ancak, Birleşik Krallık'ın finans sektörü için önerdiği düzenlemelerin AB için kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği, 16 Haziran'da yaptıkları açıklamalara göre, Brexit sonrası ilişkilerine ilişkin görüşmeleri Temmuz sonrasında yoğunlaştırma konusunda anlaştılar. Bu konuda iki tarafın da kararlılığı, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile Avrupa konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli'nin video-konferans yöntemiyle yaptıkları toplantının ardından açıklandı.