Merkel: "AB ile Türkiye, vize serbestisi konusunu görüşecek" - Son Dakika

Merkel: "AB ile Türkiye, vize serbestisi konusunu görüşecek"

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye'nin aralık ayında vize serbestisini görüşeceğini bildirdi.

Merkel:

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye'nin aralık ayında vize serbestisini görüşeceğini bildirdi.

Merkel, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde, ikinci günün sonunda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Türkiye konusunda yapıcı diyaloğa sahip olmanın önemine dikkati çeken Merkel, "Türkiye ile pozitif bir gündem istiyoruz. Son zamanlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok sık görüştüm. İlişkilerde, pozitif bir gündem iki tarafın da çıkarına. Aralık ayında vize serbestisi konusu görüşülecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, AB'nin komşusu ve NATO üyesi olduğuna işaret eden Merkel, vize serbestisi konusunun aralık ayına kadar sağlam bir şekilde çalışılması gerektiğinin altını çizdi.

"Öncelikli gereken bir ateşkes"

Merkel, Türkiye ile AB arasındaki göç mutabakatının yeni bir aşamaya getirilmesi, Gümrük Birliği anlaşmasının geliştirilmesi ile ekonomik iş birliği konularını da Türkiye ile görüşmek istediklerini aktardı.

Alman Başbakan, Belarus'a yaptırım konusundaki blokajın kaldırılmasının önemli bir sinyal olduğunu belirtti.

Merkel, zirvede Dağlık Karabağ konusunu da ele aldıklarını anlatarak, barışçıl bir çözüm için öncelikli gerekenin bir ateşkes olduğunu kaydetti.

Avrupa Birliği, Angela Merkel, Türkiye, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 15:28 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Merkel: 'AB ile Türkiye, vize serbestisi konusunu görüşecek' - Son Dakika


Son Dakika

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