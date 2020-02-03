Merkel, AB'nin yasa dışı göçle mücadele misyonunun yeniden başlatılmasını istedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Merkel, AB'nin yasa dışı göçle mücadele misyonunun yeniden başlatılmasını istedi - Son Dakika

Merkel, AB'nin yasa dışı göçle mücadele misyonunun yeniden başlatılmasını istedi

6 saat önce

Almanya, Avrupa Birliği'nin (AB) Akdeniz'de insan kaçakçılığı ve yasa dışı göçle mücadele için yürüttüğü, ancak geçen yıl durdurduğu "Sophia Operasyonu"nun yeniden başlatılmasını desteklerken, Avusturya bunun istenen sonucu vermediğini savunuyor.

Merkel, AB'nin yasa dışı göçle mücadele misyonunun yeniden başlatılmasını istedi, System.String[]

Almanya, Avrupa Birliği'nin (AB) Akdeniz'de insan kaçakçılığı ve yasa dışı göçle mücadele için yürüttüğü, ancak geçen yıl durdurduğu "Sophia Operasyonu"nun yeniden başlatılmasını desteklerken, Avusturya bunun istenen sonucu vermediğini savunuyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, başkent Berlin'de, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Akdeniz'de özel şirketlere ait çok sayıda kurtarma gemilerinin bulunduğuna dikkati çekerek, resmi bir misyonun daha iyi olacağını dile getirdi.

Merkel, düzensiz göçmenlerle ilgili bu misyon kapsamında Libya Sahil Güvenliği ile birlikte çalışılabileceğini kaydederek, "Almanya, Sophia Operasyonunun yeniden başlamasını desteklemeyi düşünebilir." dedi.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ise Sophia Operasyonunun yeniden başlatılmasına karşı çıktığını belirterek, "Son yıllarda Akdeniz'de bu kurtarma operasyonun istenilen sonucu vermediğine tanıklık ettik." ifadelerini kullandı.

Kurz, Sophia Operasyonu'nun ölümleri engellemediğini, insanların Avrupa'ya doğru yola çıkmasını daha da cazip kıldığını, insan kaçakçılarının daha fazla para kazanmasına ve daha fazla insanın ölmesine yol açtığını öne sürdü, "Hedefimiz Akdeniz'de ölümleri engellemek." diye konuştu.

Resmi adı "Avrupa Birliği Akdeniz Deniz Gücü" (EUNAVFOR Med) olan ve "Sophia Operasyonu" olarak bilinen AB'nin Akdeniz'de insan kaçakçılığı ve yasa dışı göçle mücadele için oluşturduğu misyonu, 2015 yılında başlamış, ancak çeşitli sebeplerden dolayı geçen yıl durdurulmuştu.

Avrupa Birliği, Angela Merkel, Avusturya, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 07:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İngiltere Başbakanı Boris Johnson: AB kurallarını kabul etmektense, gümrük vergilerini tercih ederim
Schengen vizesine 20 euro zam geldi Başakşehir'de Miguel Vieira kiralandı Doğu Perinçek'in gülerek söylediği sözler tepki çekti: Şehit vermeden olmaz

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 01:47:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Merkel, AB'nin yasa dışı göçle mücadele misyonunun yeniden başlatılmasını istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]