Merkel: AB ve ABD aralarındaki problemi bir an önce çözmeli
1 saat önce
– Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Briliği'nin (AB) ABD ile arasıdaki problemleri bir an önce çözmesi gerektiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:55 Kaynak: DHA
– Almanya
Başbakanı Angela Merkel
, Avrupa
Briliği'nin (AB
) ABD
ile arasıdaki problemleri bir an önce çözmesi gerektiğini söyledi.
Alman Sanayisi Günü'nde konuşan Merkel, Fransa
'yı AB ve ABD arasındaki ticaret görüşmelerine karşı çıkmakla suçladı ve iki taraf arasıdaki bir ticaret anlaşmasının "varoluşsal" bir önemi olduğunu söyledi.
AB üye ülkeleri, ABD ile ticaret görüşmeleri konusunda yapılan oylamada olumlu oy kullanırken, Fransa görüşmelere karşı çıkmıştı.
AB Ticaret Müfettişi Cecilia Malmstrom, ticaret görüşmelerinin ne zaman başlayacağı konusunda topun ABD'de olduğunu söylemişti.
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