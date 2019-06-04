Son Dakika Haberleri: Merkel: AB ve ABD aralarındaki problemi bir an önce çözmeli
Son Dakika Ekonomi Haber

Merkel: AB ve ABD aralarındaki problemi bir an önce çözmeli

1 saat önce

– Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Briliği'nin (AB) ABD ile arasıdaki problemleri bir an önce çözmesi gerektiğini söyledi.

Merkel: AB ve ABD aralarındaki problemi bir an önce çözmeli, System.String[]
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Briliği'nin (AB) ABD ile arasıdaki problemleri bir an önce çözmesi gerektiğini söyledi.
Alman Sanayisi Günü'nde konuşan Merkel, Fransa'yı AB ve ABD arasındaki ticaret görüşmelerine karşı çıkmakla suçladı ve iki taraf arasıdaki bir ticaret anlaşmasının "varoluşsal" bir önemi olduğunu söyledi.
AB üye ülkeleri, ABD ile ticaret görüşmeleri konusunda yapılan oylamada olumlu oy kullanırken, Fransa görüşmelere karşı çıkmıştı.
AB Ticaret Müfettişi Cecilia Malmstrom, ticaret görüşmelerinin ne zaman başlayacağı konusunda topun ABD'de olduğunu söylemişti.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:55 Kaynak: DHA
Avrupa, Angela Merkel, Avrupa Birliği, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TCDD, trenle 27,88 euroya Sofya turu düzenliyor Apple, bugüne kadarki en güçlü Mac Pro'yu tanıttı! İşte fiyatı Zonguldak'ta bayramda silah sıkma geleneği bu yıl da sürdü Manav Aydın, Acun'a yaptığı şakanın dozunu kaçırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 14:33:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Merkel: AB ve ABD aralarındaki problemi bir an önce çözmeli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]