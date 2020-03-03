Son dakika: Merkel, Putin'in 4'lü zirve teklifini reddettiğini açıkladı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Son dakika: Merkel, Putin'in 4'lü zirve teklifini reddettiğini açıkladı - Son Dakika Dünya

Son dakika: Merkel, Putin'in 4'lü zirve teklifini reddettiğini açıkladı

11 dakika önce

Son dakika: Almanya Başbakanı Merkel, Alman parlamenterlere yaptığı konuşmasında, Rusya lideri Putin'in İdlib'deki sıcak çatışmayı durdurmak için yapılması planlanan 4'lü zirveye katılmak istemediğini açıkladı.

Son dakika: Merkel, Putin'in 4'lü zirve teklifini reddettiğini açıkladı, System.String[]

Almanya Başbakanı Merkel, Rusya lideri Putin'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başkanı Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yapılması planlanan 4'lü zirveye katılmak istemediğini açıkladı.Merkel ayrıca, " Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulmasına taraftarız." ifadelerini kullandı.

Vladimir Putin, Angela Merkel, Almanya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 07:13 
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