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Son dakika: Merkel, Putin'in 4'lü zirve teklifini reddettiğini açıkladı
11 dakika önce
Son dakika: Almanya Başbakanı Merkel, Alman parlamenterlere yaptığı konuşmasında, Rusya lideri Putin'in İdlib'deki sıcak çatışmayı durdurmak için yapılması planlanan 4'lü zirveye katılmak istemediğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 07:13
Almanya Başbakanı Merkel, Rusya lideri Putin'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başkanı Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yapılması planlanan 4'lü zirveye katılmak istemediğini açıkladı.Merkel ayrıca, " Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulmasına taraftarız." ifadelerini kullandı.
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