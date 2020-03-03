Son dakika: Merkel, Putin'in 4'lü zirve teklifini reddettiğini açıkladı

Almanya Başbakanı Merkel, Rusya lideri Putin'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başkanı Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yapılması planlanan 4'lü zirveye katılmak istemediğini açıkladı.Merkel ayrıca, " Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulmasına taraftarız." ifadelerini kullandı.