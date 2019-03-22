Merkel: Alman ekonomisi 'sert Brexit'e hazır
49 dakika önce
Almanya Başbakanı Merkel, Alman ekonomisinin İngiltere'nin AB'den anlaşmasız şekilde ayrılması anlamına gelen "sert Brexit" için çok iyi hazırlandığını bildirdi.
Almanya
Başbakanı Merkel
, Alman ekonomisinin İngiltere
'nin AB
'den anlaşmasız şekilde ayrılması anlamına gelen "sert Brexit" için çok iyi hazırlandığını bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 08:11
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