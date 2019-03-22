Son Dakika Haberleri: Merkel: Alman ekonomisi 'sert Brexit'e hazır

Merkel: Alman ekonomisi 'sert Brexit'e hazır

49 dakika önce

Almanya Başbakanı Merkel, Alman ekonomisinin İngiltere'nin AB'den anlaşmasız şekilde ayrılması anlamına gelen "sert Brexit" için çok iyi hazırlandığını bildirdi.

Merkel: Alman ekonomisi 'sert Brexit'e hazır, System.String[]
Almanya Başbakanı Merkel, Alman ekonomisinin İngiltere'nin AB'den anlaşmasız şekilde ayrılması anlamına gelen "sert Brexit" için çok iyi hazırlandığını bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 08:11 

Almanya, İngiltere, Angela Merkel, Ekonomi
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