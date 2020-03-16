Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkede 17 kişinin yaşamını yitirdiği koronovirüs (Kovid-19) ile ilgili alınan tedbir ve yeni yürürlüğe girecek uygulamalar hakkında bilgi verdi. Merkel, "Almanya'da böyle bir olayla ilk kez karşılaşıyoruz. Ancak tedbirler alınmalı" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, düzenlediği basın toplantısında ülke çapında koronavirüsün yayılması nedeniyle alınan tedbirleri açıkladı. Merkel, Almanya'da böyle bir olayın ilk kez yaşandığını belirterek, "Bunlar ülkemizde daha önce hiç var olmayan önlemler, ama bu önlemleri almak gerekli. Enfeksiyon sürecini yavaşlatmak için bu önlemlere ihtiyacımız var" dedi.

Merkel, ülkedeki gıda maddelerinin yeterli olduğunu, marketlere hiçbir şekilde kısıtlamaların getirilmeyeceğini ifade ederken; ülkeye giriş ve çıkışlarda kriz ülkeleri ve Avrupa dışındaki ülkelerden gelenlere kapıları açmayacaklarını söyledi.

HASTANE ZİYARETLERİ BİR SAATE İNDİRİLDİ

Hastane ziyaret saatlerinin bir saate indirildiğini, ayrıca 16 yaşından küçüklerin hastanelere alınmayacağını ifade eden Merkel, bakım evlerine de ziyaretçi alınmamasının kararlaştırıldığını belirtti.

Merkel, hayati önem taşımayan, müze, spor salonları, gece kulüpleri, barlar, tiyatro, sinema gençlik kulüpleri, düğün salonları, ibadethaneler ve toplu ayin yapılan yerlerin yasak kapsamına alındığını aktardı.

ALMANYA'DA KORONAVİRÜSTEN ÖLEN KİŞİ SAYISI 17'YE ÇIKTI