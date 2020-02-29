Merkel: "Almanya'da insanların güvenliğini sağlamak en öncelikli görevimiz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Merkel: 'Almanya'da insanların güvenliğini sağlamak en öncelikli görevimiz' - Son Dakika

Merkel: "Almanya'da insanların güvenliğini sağlamak en öncelikli görevimiz"

6 saat önce

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkede herkesin güvenliğini sağlamanın en öncelikli görevi olduğunu söyledi.

Merkel:

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkede herkesin güvenliğini sağlamanın en öncelikli görevi olduğunu söyledi.


Merkel, video mesajında, Almanya'da farklı aile kökeni, farklı inancı ve farklı ten rengine sahip insanların yaşadığını belirterek, herkes için eşit hak ve yükümlülüklerin geçerli olduğunu ifade etti.


Almanya'da geçen hafta Hanau kentinde ve diğer yerlerde korkunç ırkçı cinayetlerin yaşandığını ve toplumdaki belirli gruplara karşı aşırı sağcı şiddetin meydana geldiğini anımsatan Merkel, Alman hükümetinin ve ülkedeki tüm demokratların buna karşı durduklarını kaydetti.


Korkunç olaylardan sonra toplumda şu an kendilerini güvende hissetmeyen grupların bulunduğuna işaret eden Merkel, "Almanya'da tüm insanların güvenliğini sağlamak en öncelikli görevimizdir." şeklinde konuştu.


Merkel, aşırı sağla ve nefret suçlarıyla mücadele kapsamında ekim ayında kanunlar çıkardıklarını, 10 gün önce de bu bağlamda yeni yasa tasarısı hazırladıklarını anlattı.


Kanunların uygulanmasından sorumlu tüm kurumların personel olarak güçlendirileceklerini ifade eden Merkel, aşırı sağı önlemeye ilişkin çalışmalara da bu yıl 125 milyon avro ayırdıklarını kaydetti.

Hanau'daki ırkçı terör saldırısında 9 kişi hayatını kaybetmişti

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat gecesi iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında, aralarında 4 Türk'ün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren ırkçı terörist 43 yaşındaki Tobias R. ve 72 yaşındaki annesi evinde ölü bulunmuştu.

Saldırgan Tobias R'nin avcılık belgesi olduğu ve ardında bir mektupla video bıraktığı kaydedilmişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel saldırıya ilişkin, "Irkçılık zehirdir, nefret de zehirdir ve bu zehir toplumumuzda vardır." açıklamasını yapmıştı.

Angela Merkel, Almanya, Hanau, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 03:20 Kaynak: AA
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