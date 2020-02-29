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Merkel: Almanya'da insanların güvenliğini sağlamak en öncelikli görevimiz
7 saat önce
Almanya’da farklı köken ve dini inanca sahip insanların yaşadığını belirten Merkel, herkes için eşit hak ve yükümlülüklerin geçerli olduğunu ifade etti
Almanya Başbakanı Angela Merkel yayınladığı bir video mesajında, farklı etnik kökenden gelenleri ayırmaksızın ülkedeki herkesin güvenliğini sağlamanın en öncelikli görevi olduğunu söyledi.
65 yaşındaki siyasi, "Almanya bir çeşitlilik ülkesidir. Bizimle yaşayan herkes için temel yasalarımızın ilk maddesi uygulanır: İnsan onuru dokunulmazdır." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 05:51
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