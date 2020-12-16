Merkel, Almanya Federal Meclisi'nde milletvekiilerinin Kovid-19'la ilgili sorularını yanıtladı - Son Dakika

Merkel, Almanya Federal Meclisi'nde milletvekiilerinin Kovid-19'la ilgili sorularını yanıtladı
16.12.2020 20:23
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya Federal Meclisi'nde (Bundestag), milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya Federal Meclisi'nde (Bundestag), milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Merkel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin genişletilmesi hakkında açıklamalarda bulundu.
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