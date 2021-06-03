Merkel, Almanya'nın doğusu ile batısı arasındaki hayat koşullarını ele aldı - Son Dakika

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in federal eyaletlerinin hükümet başbakanlarıyla video konferans yöntemiyle yaptığı görüşmede, doğu ile batı Almanya arasındaki hayat koşulları ve atılacak adımlar ele alındı.

Almanya'nın birleşmesinin 30'uncu yılı münasebetiyle doğu ile batı eyaletleri arasındaki uyumsuzlukların ele alındığı toplantının ardından basın açıklaması yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Brandenburg Başbakanı Dietmar Woidke, hala doğu ile batı eyaletleri arasında yapısal zayıflıkların olduğu belirtildi.

Almanya'da birleşme sürecini daha da şekillendirmek ve sosyal uyumu güçlendirmek için eylem önerileri kataloğunu eyalet başbakanlarına sunan Merkel doğu ile batı eyaletleri arasında hala yapısal zayıflıklar olduğunu, ancak Avrupa finansal planlamasının son zamanlarda bunları ele almak için iyi sonuçlar elde ettiğini vurguladı.

Doğu eyaletlerinde yaşayanların deneyimlerini eskisinden daha iyi kullanmalı ve başarıları daha görünür kılmalıdır diyen Başbakan Merkel, eyaletler arasındaki hayat koşullarının eşitlenmesi, daha fazla Doğu Alman'ın yönetim pozisyonlarına girmesi için yetenekli öğrencilerin terfi etmesi gerektiğini ifade etti. Irkçılık konusunda uyarılarda bulunan Merkel, "İnsanların demokrasiden yüz çevirmesi bir kayıptır. Bunu hafife almakla asla uzlaşmayacağım" dedi.

Brandenburg'un Başbakanı Dietmar Woidke ise, "Doğu Almanya'nın mükemmel gelecek beklentileri var. Yenilenebilir enerjilerin genişletilmesi söz konusu olduğunda, Batı Almanya'ya göre avantajlısınız. Bunu şirketlerin yerleşiminde kullanmak önemlidir. Doğu Alman Ekonomik Forumu da uluslararası alanda daha da geliştirilecektir" dedi.

Doğu Almanya'nın henüz Batı Almanya ile aynı seviyede olmadığını belirten Woidke, Merkel'e, doğu Alman eyaletlerinin federal hükümetin siyasetinde özel ilgi gösterdiği gerçeğinden dolayı teşekkür etti.

(Mehmet Koca/ İHA)