Son Dakika Haberleri: Merkel: "Amazonlara yardım edeceğiz"
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Merkel: "Amazonlara yardım edeceğiz"

1 saat önce

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Fransa'da düzenlenen G7 Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, Avrupalı ülkelerin Amazon Ormanları'nda meydana gelen yangını söndürme ve sonrasında yeniden ağaçlandırma çalışmalarına katılması için Brezilya ile konuşacağını söyledi.

Merkel:

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Fransa'da düzenlenen G7 Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, Avrupalı ülkelerin Amazon Ormanları'nda meydana gelen yangını söndürme ve sonrasında yeniden ağaçlandırma çalışmalarına katılması için Brezilya ile konuşacağını söyledi.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, G7 Zirvesi için geldiği Fransa'nın Biarritz kentinde Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Angela Merkel, Amazon Ormanları'nda yangınlar söndürüldükten sonra yeniden ağaçlandırma çalışmalarına katılmak için Almanya ve G7 üyelerin Brezilya ile konuşacağını söyledi. Merkel, "Elbette burası Brezilya'nın bölgesi, ancak burada gerçekten küresel bir husus olan yağmur ormanlarıyla ilgili bir sorunumuz var. Dünyamızın akciğerleri etkilendi ve müşterek çözümler bulmalıyız" dedi. Merkel ve Macron, Şili Devlet Başkanı Pinera'ya yangınların söndürülmesi için Avrupa Birliği'nin organize edeceği lojistik ve diğer yardım tekliflerini sunduklarını söyledi.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, G7 üyelerinin İran'ın nükleer programı konusunda tansiyonun artmasının önlenmesi için her fırsatı görüştüğünü ve liderlerin "iyi ve yapıcı bir tartışma" yaptığını söyledi.

(İHA)

Angela Merkel, Brezilya, Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 11:05 Kaynak: İHA
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