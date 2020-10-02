Merkel: Ankara ile AB-Türkiye anlaşmasını ele almak istiyoruz - Son Dakika
BBC

Merkel: Ankara ile AB-Türkiye anlaşmasını ele almak istiyoruz

Avrupa Birliği liderlerinin bir araya geldiği zirvede yürütülen uzun tartışmalar sonucunda Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin desteklendiği vurgusu yapılırken, Türkiye ile yapıcı bağların korunması kararının alındığı açıklandı.

Merkel: Ankara ile AB-Türkiye anlaşmasını ele almak istiyoruz, System.String[]

Avrupa Birliği liderlerinin bir araya geldiği zirvede yürütülen uzun tartışmalar sonucunda Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin desteklendiği vurgusu yapılırken, Türkiye ile yapıcı bağların korunması kararının alındığı açıklandı.

Zirvenin ikinci gününde Almanya Başbakanı Angela Merkel, Brüksel'de yaptığı açıklamada, "Olumlu bir AB-Türkiye gündemi oluşturmak için her şeyi yapmak istiyoruz" dedi ve Ankara ile AB-Türkiye anlaşmasını ele almak istediklerini belirtti.

Kıbrıs, AB'nin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki enerji çalışmalarına bütüncül bir yaklaşım takınmasını istiyordu.

Zirvede ise Kıbrıs'ın ikna edilmesi sayesinde Belaruslu yetkililere yaptırım kararı alınabildi.

Kıbrıs'ın AB'nin Türkiye'ye yaptırım uygulamasını istediği için Belarus'a uygulanması planlanan yaptırımları engellediği belirtilmişti.

Altı hafta süren diplomatik çabalar sonucunda AB liderleri Kıbrıs Cumhuriyeti'ni bu talebinden vazgeçirerek Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko rejimine mensup 40 yetkiliye yaptırım kararı alabildi.

'Gümrük Birliği'nin güncellenmesine dair müzakereler başlayabilir'

Avrupa Konseyi tarafından dün gece yayımlanan açıklamada ise Yunanistan ve Kıbrıs'ın egemenlik haklarına saygı duyulması gerektiği belirtilirken Türkiye ve Yunanistan arasındaki görüşmelerden ötürü memnuniyet duyulduğu ifade edildi.

Türkiye'ye Güney Kıbrıs'ın egemenlik haklarının bir daha ihlal edilmemesi çağrısı yapıldı; denizlerdeki egemenlik hakları, kıta sahanlığı ile münhasır ekonomik bölgenin taraflar arasında yürütülecek görüşmeler ile belirlenmesi gerektiği aktarıldı.

Taraflar arasında yapıcı görüşmelerin sürdürülmesi takdirinde ise Gümrük Birliği'nin güncellenmesine ve ticaretin kolaylaştırılmasına dair müzakerelerin başlayabileceği ifade edildi.

Göçmenler konusunda sürdürülen işbirliğinin üst düzey ilişkiler kapsamında devam ettirilebileceği aktarıldı; ancak tek taraflı ihlallerin yapılması ve uluslararası kanunlara karşı gelecek şekilde provokasyonların sürdürülmesi takdirinde ise kanunlar çerçevesinde harekete geçileceği belirtildi.

Ambargo tehdidi dile getirilmişti

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dün zirve sırasında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin "Kıbrıs karasularında doğalgaz arama çalışmalarında ısrar etmesi durumunda, Avrupa Birliği'nin ambargo uygulayabileceğini" söylemişti.

AB liderlerinin, Türkiye'nin davranışlarını gözlemleme ve "provokasyonların" durmaması halinde Aralık ayında ambargo uygulayacakları ifade edilmişti.

40 Belaruslu yetkiliye yaptırım

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ise Von der Leyen ile düzenlediği ortak basın toplantısında, liderler zirvesinde Belarus'a yönelik ambargolar konusunda uzlaşıldığını açıkladı.

AB, 40 Belaruslu yetkiliye 9 Ağustos'taki devlet başkanlığı seçiminde usulsüzlük yaptıkları ve seçimlerden sonra düzenlenen protestolarda göstericilere karşı güç kullanılması yüzünden yaptırım uygulamaya karar vermişti.

Güney Kıbrıs'ın engeli yüzünden bu yaptırım kararları resmiyete dökülememişti; ancak şimdi o engel de aşıldı.

Merkel: Ankara ile AB-Türkiye anlaşmasını ele almak istiyoruz

Avrupa Birliği, Yunanistan, Türkiye, Kıbrıs, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 16:22

Son Dakika Dünya Merkel: Ankara ile AB-Türkiye anlaşmasını ele almak istiyoruz - Son Dakika Dünya

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