Son Dakika Haberleri: Merkel: anlaşmalı bir brexit için hala şansımız var
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Merkel: anlaşmalı bir brexit için hala şansımız var

31 dakika önce

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Anlaşmalı Brexit için hala şansımız var" derken diğer yandan Almanya'nın Birleşik Krallık'ın birlikten ayrılma durumuna hazırlıklı olması gerektiğini ekledi.

Merkel: anlaşmalı bir brexit için hala şansımız var, System.String[]

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Anlaşmalı Brexit için hala şansımız var" derken diğer yandan Almanya'nın Birleşik Krallık'ın birlikten ayrılma durumuna hazırlıklı olması gerektiğini ekledi.

Birleşik Krallık parlementosu, 19 Ekim'e kadar bir Brexit anlaşmasının onaylanması, aksi durumda Brexit'i üç ay erteleme talebi içeren bir tasarıyı kabul etmesinin ardından 14 Ekim'e kadar süren bir tatile girdi.

Birleşik Krallık, Angela Merkel, Almanya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:19 Kaynak: DHA
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