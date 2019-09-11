Merkel: anlaşmalı bir brexit için hala şansımız var

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Anlaşmalı Brexit için hala şansımız var" derken diğer yandan Almanya'nın Birleşik Krallık'ın birlikten ayrılma durumuna hazırlıklı olması gerektiğini ekledi.

Birleşik Krallık parlementosu, 19 Ekim'e kadar bir Brexit anlaşmasının onaylanması, aksi durumda Brexit'i üç ay erteleme talebi içeren bir tasarıyı kabul etmesinin ardından 14 Ekim'e kadar süren bir tatile girdi.