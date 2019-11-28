Son Dakika Haberleri: Merkel: Avrupa'nın NATO'ya, NATO'nun da Türkiye'ye ihtiyacı var
Son Dakika Dünya Merkel: Avrupa'nın NATO'ya, NATO'nun da Türkiye'ye ihtiyacı var - Son Dakika Dünya

Merkel: Avrupa'nın NATO'ya, NATO'nun da Türkiye'ye ihtiyacı var

7 saat önce

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa'nın kendini savunmak için NATO'ya, NATO'nun da stratejik konumundan dolayı Türkiye'ye ihtiyaç duyduğunu söyledi.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa'nın kendini savunmak için NATO'ya, NATO'nun da stratejik konumundan dolayı Türkiye'ye ihtiyaç duyduğunu söyledi. View on euronews

Merkel: Avrupa'nın NATO'ya, NATO'nun da Türkiye'ye ihtiyacı var

Angela Merkel, Almanya, Türkiye, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 01:03 
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