Son Dakika Haberleri: Merkel: Birleşik Krallık'a Makul Bir Süre Tanınmalı

Merkel: Birleşik Krallık'a Makul Bir Süre Tanınmalı

2 saat önce

– Almanya Başbakanı Angela Merkel, belirli koşullar sağlandığı takdirde Birleşik Krallık'a uzun bir Brexit erteleme imkanı sunulabileceğini söyledi.

Merkel: Birleşik Krallık'a Makul Bir Süre Tanınmalı, System.String[]
– Almanya Başbakanı Angela Merkel, belirli koşullar sağlandığı takdirde Birleşik Krallık'a uzun bir Brexit erteleme imkanı sunulabileceğini söyledi.

Avrupa Konseyi öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Merkel, Avrupa Birliği'nin (AB) Birleşik Krallık'a Brexit süreci için Başbakan Theresa May'in talep ettiğinden daha uzun olmak üzere "makul bir süre" tanıması gerektiğini söyledi. Merkel, söz konusu erteleme sürecinde Avrupa Parlamentosu da dahil olmak üzere Avrupa'daki kurumların herhangi bir aksama olmadan faaliyetlerine devam etmeleri gerektiğini belirtti.

Brexit'in 30 Haziran'a kadar ertelenmesi için AB'ye yazdığı mektupta May, ayrılma anlaşmasının 23 Mayıs'a kadar Parlamento'da onaylanmaması durumunda Avrupa Parlamentosu seçimlerini Birleşik Krallık'ta düzenleyeceği sözünü vermişti. Bu arada Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk Brexit'in 30 Haziran'a kadar ertelenebileceğini söylemişti. - İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:32 Kaynak: DHA
Angela Merkel, Birleşik Krallık, Ekonomi
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