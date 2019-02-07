Son Dakika Haberleri: Merkel: Brexit anlaşmasını müzakereye açmadan çözüm bulunabilir

Merkel: Brexit anlaşmasını müzakereye açmadan çözüm bulunabilir

1 saat önce

Almanya Başbakanı Merkel, İngiltere'nin AB'den ayrılmasına yönelik Avrupa Komisyonu ile yaptığı anlaşmayı yeniden müzakereye açmadan konuya bir çözüm bulunabileceğini söyledi.

Merkel: Brexit anlaşmasını müzakereye açmadan çözüm bulunabilir, System.String[]
Almanya Başbakanı Merkel, İngiltere'nin AB'den ayrılmasına yönelik Avrupa Komisyonu ile yaptığı anlaşmayı yeniden müzakereye açmadan konuya bir çözüm bulunabileceğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:20 

Avrupa Birliği, Almanya, İngiltere, Angela Merkel, Ekonomi
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