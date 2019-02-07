Merkel: Brexit anlaşmasını müzakereye açmadan çözüm bulunabilir
1 saat önce
Almanya Başbakanı Merkel, İngiltere'nin AB'den ayrılmasına yönelik Avrupa Komisyonu ile yaptığı anlaşmayı yeniden müzakereye açmadan konuya bir çözüm bulunabileceğini söyledi.
Almanya
Başbakanı Merkel
, İngiltere
'nin AB
'den ayrılmasına yönelik Avrupa
Komisyonu ile yaptığı anlaşmayı yeniden müzakereye açmadan konuya bir çözüm bulunabileceğini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:20
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