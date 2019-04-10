Merkel: Brexit'te uzun bir erteleme olabilir
1 saat önce
Almanya Başbakanı Merkel, "(Brexit tarihine ilişkin)İngiliz Başbakanı May'in rica ettiğinden daha uzun bir erteleme olabilir" dedi.
Almanya
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:24
Başbakanı Merkel
, "(Brexit tarihine ilişkin)İngiliz Başbakanı May'in rica ettiğinden daha uzun bir erteleme olabilir" dedi.
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