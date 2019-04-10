Son Dakika Haberleri: Merkel: Brexit'te uzun bir erteleme olabilir

Merkel: Brexit'te uzun bir erteleme olabilir

1 saat önce

Almanya Başbakanı Merkel, "(Brexit tarihine ilişkin)İngiliz Başbakanı May'in rica ettiğinden daha uzun bir erteleme olabilir" dedi.

Merkel: Brexit'te uzun bir erteleme olabilir, System.String[]
Almanya Başbakanı Merkel, "(Brexit tarihine ilişkin)İngiliz Başbakanı May'in rica ettiğinden daha uzun bir erteleme olabilir" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:24 
Almanya, Angela Merkel, Ekonomi
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