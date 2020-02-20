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Merkel: "Bu korkunç cinayetlerin tüm arka planlarının aydınlatılması için her türlü çaba sarf...
7 saat önce
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in açıklaması BERLİN - Almanya Başbakanı Angela Merkel, düzenlediği basın toplantısında Hanau kentindeki 2 iş yerine düzenlenen ve aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:23 Kaynak: AA
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in açıklaması
BERLİN - Almanya Başbakanı Angela Merkel, düzenlediği basın toplantısında Hanau kentindeki 2 iş yerine düzenlenen ve aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
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