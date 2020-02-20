Merkel: "Bu korkunç cinayetlerin tüm arka planlarının aydınlatılması için her türlü çaba sarf... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Merkel: 'Bu korkunç cinayetlerin tüm arka planlarının aydınlatılması için her türlü çaba sarf... - Son Dakika

Merkel: "Bu korkunç cinayetlerin tüm arka planlarının aydınlatılması için her türlü çaba sarf...

7 saat önce

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in açıklaması BERLİN - Almanya Başbakanı Angela Merkel, düzenlediği basın toplantısında Hanau kentindeki 2 iş yerine düzenlenen ve aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in açıklaması

BERLİN - Almanya Başbakanı Angela Merkel, düzenlediği basın toplantısında Hanau kentindeki 2 iş yerine düzenlenen ve aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Merkel: Bu korkunç cinayetlerin tüm arka planlarının aydınlatılması için her türlü çaba sarf...

Angela Merkel, Almanya, Hanau, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:23 Kaynak: AA
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