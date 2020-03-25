Merkel, Çin Devlet Başkanı Şi ile Kovid-19 salgınını görüştü - Son Dakika

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefonda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını görüştüğü bildirildi.



Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert'in yaptığı yazılı açıklamaya göre, Merkel ile Şi telefonda görüştü.



İki liderin görüşmede dünyaya meydan okuyan Kovid-19 salgınını ele aldığını ifade eden Seribert, "Merkel ve Şi, mevcut krizin ancak uluslararası yakın iş birliği içinde çözülebileceği konusunda hemfikir kaldı. Almanya ve Çin bu konuda yakın temasta kalmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Seibert, görüşmede ikili ilişkilerinin de ele alındığını ifade etti.