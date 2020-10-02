Merkel: "Çin ile AB arasında yapılacak yatırım anlaşması mütekabiliyet içermeli" - Son Dakika

Merkel: "Çin ile AB arasında yapılacak yatırım anlaşması mütekabiliyet içermeli"

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Çin ile Avrupa Birliği arasında yapılacak bir yatırım anlaşmasının "mütekabiliyet" içermesi gerektiğini söyledi.

Merkel:

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Çin ile Avrupa Birliği arasında yapılacak bir yatırım anlaşmasının "mütekabiliyet" içermesi gerektiğini söyledi.

Merkel, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde, ikinci günün sonunda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Avrupalı şirketlerin Çin'de bu ülkenin Avrupa'daki yaptığı yatırımlarda kullandığı haklara sahip olması gerektiğine dikkati çeken Merkel, Çin'e yatırım yapmak isteyen Avrupalı ??şirketlerin önüne konulan engellerin hala çok yüksek olduğunu ifade etti.

Merkel, "Çin ile yatırım anlaşması için doğal olarak mütekabiliyet bekliyoruz. Çin tarafı belirli alanlarda pazara erişim sağlamazsa, bu doğal olarak Çin şirketleri için Avrupa pazarına erişimin de daha kısıtlı olacağı anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

AB ve Çin yıllardır yatırımların korunması anlaşması için müzakere ediyor. AB dönem başkanlığını yürüten Almanya, mümkünse yılsonuna kadar bu anlaşmayı imzalamayı bekliyor.

Brexit konusunda da değerlendirmelerde bulunan Merkel, bu konuda pek çok şeyin İngiltere'nin ne istediğine bağlı olduğunu belirterek, "Brexit görüşmeleri devam ettiği müddetçe iyimser olmaya devam edeceğim." dedi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Angela Merkel, Yatırım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 17:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Merkel: 'Çin ile AB arasında yapılacak yatırım anlaşması mütekabiliyet içermeli' - Son Dakika

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