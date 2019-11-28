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Merkel: Çin teknolojileri için ortak tavır geliştirmezsek Avrupa'nın felaketi olabilir
6 saat önce
Almanya Şansölyesi Angela Merkel Çinli teknoloji devi Huawei firmasının ürettiği 5G teknolojileri konusunda Avrupa'ya ortak hareket etme çağrısında bulunarak 'karışık sinyaller göndermek Avrupa'nın felaketi olabilir' dedi.
Almanya Şansölyesi Angela Merkel Çinli teknoloji devi Huawei firmasının ürettiği 5G teknolojileri konusunda Avrupa'ya ortak hareket etme çağrısında bulunarak "karışık sinyaller göndermek Avrupa'nın felaketi olabilir" dedi.
Alman Parlamentosu'ndaki bir tartışma sırasında bu ifadeleri sarf eden Merkel, kıtaya yönelik en büyük tehlikelerden birinin ülkelerin Çin'le ilişkilerinde bireysel hareket etmeleri ve kendi politikalarını uygulamaları olduğunu ileri sürdü.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:26
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