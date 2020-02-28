Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İdlib için diplomasi trafiği sürüyor! Merkel ile telefonda görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İdlib için diplomasi trafiği sürüyor! Merkel ile telefonda görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İdlib için diplomasi trafiği sürüyor! Merkel ile telefonda görüştü

15 dakika önce

Suriye'nin İdlib kentinde 33 askerimizin şehit olduğu saldırının ardından diplomasi trafiğine hız veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İdlib için diplomasi trafiği sürüyor! Merkel ile telefonda görüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de Esed rejiminin düzenlediği hain saldırıda 33 askerimizin şehit olmasının ardından diplomasi trafiğine hız verdi. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.

İDLİB KONUSU ELE ALINDI

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Başbakan Angela Merkel'in Türk birliklerine düzenlenen acımasız saldırıları kınadığını ve Suriye rejimi ile destekçilerinin saldırılarına son vermesi çağrısında bulunduğunu belirtti.

Seibert, yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Merkel ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün telefonda İdlib'deki güncel durumu ele aldıklarını belirtti.

MERKEL, SALDIRIYI KINADI

Angela Merkel'in, İdlib ve çevresinde hayatını kaybeden askerlerden dolayı taziyede bulunduğunu ifade eden Steffen Seibert, "Şansölye Merkel, Türk birliklerine yönelik acımasız saldırıyı kınadı ve Suriye rejimi ile destekçilerinin saldırılara son vermesi çağrısında bulundu" ifadesini kullandı.

Seibert, iki liderin, ateşkes konusunda yeni bir anlaşmanın acil olarak sağlanmasının gerekli olduğu ve bunun için mümkün olan en kısa zamanda siyasi görüşmelerin başlatılması hususunda hemfikir olduğunu aktardı.
Steffen Seibert ayrıca, Merkel'in İdlib'de yerlerinden edilenlere insani destek konusunda Alman hükümetinin dayanışmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taahhüt ettiğini de kaydetti.

ERDOĞAN, TRUMP İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü. Erdoğan-Trump görüşmesinde, ikili meselelerin yanı sıra İdlib'de yaşanan son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. İki lider, İdlib'deki drama karşı ilave adımların atılması hususunda mutabık kaldı.

ERDOĞAN İLE PUTİN YÜZ YÜZE GÖRÜŞME KONUSUNDA MUTABIK KALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gün içerisinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. İki lider, en kısa sürede yüz yüze görüşme konusunda karar aldı.

Steffen Seibert, Angela Merkel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 08:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fenerbahçeli taraftarlar, Ersun Yanal'a "Güveniyoruz sana" diyerek destek verdi
İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile İdlib'i görüştü Almanya Başbakanı Merkel, Türk askerlerine yapılan acımasız saldırıları kınayarak, rejim ve...

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 20:57:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İdlib için diplomasi trafiği sürüyor! Merkel ile telefonda görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]