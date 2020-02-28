Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İdlib için diplomasi trafiği sürüyor! Merkel ile telefonda görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de Esed rejiminin düzenlediği hain saldırıda 33 askerimizin şehit olmasının ardından diplomasi trafiğine hız verdi. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.

İDLİB KONUSU ELE ALINDI

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Başbakan Angela Merkel'in Türk birliklerine düzenlenen acımasız saldırıları kınadığını ve Suriye rejimi ile destekçilerinin saldırılarına son vermesi çağrısında bulunduğunu belirtti.

Seibert, yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Merkel ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün telefonda İdlib'deki güncel durumu ele aldıklarını belirtti.

MERKEL, SALDIRIYI KINADI

Angela Merkel'in, İdlib ve çevresinde hayatını kaybeden askerlerden dolayı taziyede bulunduğunu ifade eden Steffen Seibert, "Şansölye Merkel, Türk birliklerine yönelik acımasız saldırıyı kınadı ve Suriye rejimi ile destekçilerinin saldırılara son vermesi çağrısında bulundu" ifadesini kullandı.

Seibert, iki liderin, ateşkes konusunda yeni bir anlaşmanın acil olarak sağlanmasının gerekli olduğu ve bunun için mümkün olan en kısa zamanda siyasi görüşmelerin başlatılması hususunda hemfikir olduğunu aktardı.

Steffen Seibert ayrıca, Merkel'in İdlib'de yerlerinden edilenlere insani destek konusunda Alman hükümetinin dayanışmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taahhüt ettiğini de kaydetti.

ERDOĞAN, TRUMP İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü. Erdoğan-Trump görüşmesinde, ikili meselelerin yanı sıra İdlib'de yaşanan son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. İki lider, İdlib'deki drama karşı ilave adımların atılması hususunda mutabık kaldı.

ERDOĞAN İLE PUTİN YÜZ YÜZE GÖRÜŞME KONUSUNDA MUTABIK KALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gün içerisinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. İki lider, en kısa sürede yüz yüze görüşme konusunda karar aldı.