Son Dakika Haberleri: Merkel Dahil Yüzlerce Politikacının Kişisel Bilgileri Ele Geçirildi

Merkel Dahil Yüzlerce Politikacının Kişisel Bilgileri Ele Geçirildi

1 saat önce

ALMANYA, yeni yılın ilk günlerinde siber saldırı şoku yaşadı.

Merkel Dahil Yüzlerce Politikacının Kişisel Bilgileri Ele Geçirildi, System.String[]
ALMANYA, yeni yılın ilk günlerinde siber saldırı şoku yaşadı. Hacerlar, ülkedeki tüm partilere mensup milletvekillerinin kişisel bilgilerini ele geçirdi. Bilgileri ele geçirilenler arasında Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Başbakan Angela Merkel ve Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble ile tüm partilerin liderleri var. Federal Hükümet Sözcü Yardımcısı Martina Fietz, bugün Berlin'de düzenlenen olağan haftalık basın toplantısında konuyla ilgili açıklama yaptı. "Ağır bir saldırıyla karşı karşıyayız" diyen Fietz, şunları söyledi:

"Her seviyede politikacı siber saldırı mağduru. Şu anda elimizde olan bilgiler ışığında söylüyorum; Başbakan Merkel'in ele geçirilen bilgileri çok hassas değil ve sınırlı. Ancak şu an itibariyle böyle. Ele geçirilen bilgilerin düzeyinin ne olduğuyla ilgili konuşmak için çok erken. İlgili birimlerin değerlendirmelerinden sonra olayın boyutu anlaşılabilecek. Ele geçen bilgiler genellikle kişisel ve bu bilgileri kullanırken kişisel bilgilerin korunma yasasına riayet edin."

İSTİHBARAT DEVREYE GİRDİ Alman siyasetçilerin, doğum belgesinden, kimlik bilgilerine, kredi kartı bilgilerinden, tatilde çekilen fotoğraflarına kadar birçok özel bilginin Noel Bayramı öncesi ele geçirildiği tahmin ediliyor. Hükümetin, bilgilerin çalındığına ilişkin bilgiyi perşembe akşamı aldığı ortaya çıktı.

Federal İçişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sören Schmidt ise korsanların kim oluğuna ilişkin ellerinde bir bilgi bulunmadığını, iç istihbarattan sorumlu Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı, Federal Asayiş Dairesi ve Siber Savunma Merkezi'nin koordineli çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Siber saldırıları Rus korsanların gerçekleştirdiğinden şüpheleniliyor. Ancak hükümet bu konuda bir açıklama yapmadı.

SANTÇILAR DA VAR

Hackerler özellikle Yeşiller Eşbaşkanı Robert Habeck'in tüm özel yazışmalarını yayınladı. Yayınlanan bilgiler arasında Haberck'in ailesiyle yaptığı görüşmeler de var. Siber saldırıya uğrayanlar arasında çok sayıda müzik grubu üyeleri, şarkıcı ve sanatçılar da var. Federal Başsavcılık, ülkenin güvenliğinin tehlikeye sokulduğu gerekçesiyle soruşturma başlattı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:10 

Hükümet, Angela Merkel, Güncel
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