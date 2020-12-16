Merkel'den Almanya açıklaması - Son Dakika

Almanya Başbakanı Angela Merkel, meclis oturumunda gerçekleştirdiği konuşmasında Türkiye ile AB ülkeleri arasındaki sorunların çözümü için yaptıkları görüşmelerden istenilen neticelere alınamadığını söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Federal Meclisin 201.oturumunda yaptığı konuşmada vekillerin sorularını yanıtladı. Korona önlemleri ve yapılacak yardımlarla ilgili bilgi veren Başbakan Merkel, ABD ile yeni ilişkiler, İngiltere ile yapılan pazarlıklar, Rusya ile ilişkiler yaptırımlar ve Türkiye ile ilişkileri değerlendirdi. Almanya'nın AB Dönem Başkanlığında Türkiye ile AB ülkeleri arasındaki sorunların çözümü için yaptıkları görüşmelerden istenilen neticelere alamadıklarını, Türkiye'nin kışkırtıcı girişimleri neticesinde Doğu Akdeniz'deki krizin devam ettiğini, AB üyesi Kıbrıs'ın bu nedenle büyük sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu söyledi. - BERLİN