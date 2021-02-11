Merkel'den Almanya'daki kısıtlamaların gereğinden fazla 1 gün sürmeyeceğine dair söz - Son Dakika

Merkel'den Almanya'daki kısıtlamaların gereğinden fazla 1 gün sürmeyeceğine dair söz

11.02.2021 23:07
Merkel'den Almanya'daki kısıtlamaların gereğinden fazla 1 gün sürmeyeceğine dair söz, System.String[]

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar konusunda vatandaşlara sabırlı olmaları çağrısında bulunarak, ülke genelinde uygulanan kısıtlamaların gereğinden 1 gün fazla süremeyeceği yönünde söz verdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar konusunda vatandaşlara sabırlı olmaları çağrısında bulunarak, ülke genelinde uygulanan kısıtlamaların gereğinden 1 gün fazla süremeyeceği yönünde söz verdi.

Korona virüs salgını nedeni ile zor günler geçiren Almanya'da, salgınla mücadele kapsamında 16 Aralık 2020'de uygulamaya koyulan kısıtlamalar 7 Mart'a kadar uzatılmıştı. Federal Meclis'e hitaben yaptığı konuşmada Merkel, Covid-19'un yeni türlerinin oluşturduğu risk nedeniyle salgında 3'üncü dalgayı önlemek için kısıtlamaların uzatılmasının gerekli olduğunu ifade etti. Merkel, "Virüse karşı mücadelemizde neler başardığımızı ve bunun yüksek bir bedeli olduğunu biliyorum" dedi.

Vatandaşlara ülkede uygulanan kısıtlamaların işe yaradığına dair güvence veren Merkel, Almanya'da savaş sonrası özgürlüklerin en ciddi şekilde kısıtlandığı bir dönemden geçtiklerinin farkında olduğunu ifade etti. Başbakan Merkel, birçok insanın yalnız olduğunu, para ve gelecekleri için endişelendiğini belirterek, "Demokrasi olarak, kısıtlamaları gereğinden fazla 1 gün bile uygulamamak görevimiz" dedi.

Covid-19'a karşı başlatılan aşılama programının önümüzdeki aylar için umut verdiğini aktaran Merkel, vatandaşların aşılamanın İngiltere, İsrail ve ABD'ye kıyasla çok daha yavaş olduğu konusundaki hayal kırıklığını da anladığını sözlerine ekledi. Merkel, kısıtlamaların bazı dönemlerde kaldırılması ve sonra tekrardan uygulanmasının işe yaradığını düşünmediğini ifade etti.

Çekya ve Tirol bölgesine olan sınırlar kapatılacak

Hükümet, mutasyona uğramış olan Covid-19'un yeni türünün Almanya'ya girişini engellemek maksadıyla virüsün görüldüğü Avusturya'nın Tirol bölgesini ve Çekya'yı riskli bölge ilan etmiş, yeni sınır önlemlerinin 14 Şubat'tan itibaren uygulanacağı duyurmuştu. Söz konusu bölgelerden sadece Almanya vatandaşları ile ticari geçişlere izin verileceği belirtilmişti.

Almanya'da toplam vaka sayısı 2 milyon 310 bin 233'e, toplam can kaybı ise 63 bin 635'e ulaştı.

(İHA)

Angela Merkel, Koronavirüs, Almanya, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Merkel'den Almanya'daki kısıtlamaların gereğinden fazla 1 gün sürmeyeceğine dair söz - Son Dakika


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