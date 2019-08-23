Son Dakika Haberleri: Merkel'den "Amazon'ların G7 gündemine taşınması" önerisine destek
Son Dakika Güncel Haber

Merkel'den "Amazon'ların G7 gündemine taşınması" önerisine destek

1 saat önce

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Amazon ormanlarındaki yangının, Fransa'nın Biarritz kentinde yapılacak G7 Zirvesi'nde ele alınması" önerisine destek verdiği bildirildi.

Merkel'den

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Amazon ormanlarındaki yangının, Fransa'nın Biarritz kentinde yapılacak G7 Zirvesi'nde ele alınması" önerisine destek verdiği bildirildi.


Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Berlin'deki Federal Basın Merkezi'nde yaptığı açıklamada, Macron'un yarın başlayacak G7 Zirvesi'nde, Amazon ormanlarındaki yangının da ele alınabileceği önerisini değerlendirdi.

Merkel'in, konuyu Macron gibi gördüğünü vurgulayan Seibert, "Şansölye Merkel'e göre, G7 ülkeleri bu hafta sonu bir araya geliyorsa Amazon ormanlarındaki acil durumun da gündeme olması lazım. Şansölye Merkel, bu konuda Macron'un yanında duruyor." ifadelerini kullandı.

Seibert, Amazon ormanlarındaki yangının büyüklüğünün yalnızca Brezilya ve etkilenen diğer ülkeler için değil, dünya için endişe verici ve tehdit edici olduğuna dikkati çekti. Bu ormanların, küresel iklim sistemi için büyük önem taşıdığını vurgulayan Seibert, Amazon ormanlarının "dünyanın akciğeri" olarak nitelendirilmesinin abartılı olmadığını dile getirdi.

Brezilya Başbakanı Bolsonaro tepki gösterdi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Evimiz yanıyor. Oksijenimizin yüzde 20'sini üreten Amazon yağmur ormanları yanıyor. Bu, uluslararası bir kriz." ifadelerini kullanarak, konunun yarın başlayacak G7 Zirvesi'nde ele alınabileceğini belirtmişti.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro da Twitter paylaşımında, Macron'un önerisinin "siyasi rantla" ilgili olduğunu iddia ederek, "Fransa Cumhurbaşkanı'nın bölge ülkelerinin katılımı olmadan 'Amazon yangını G7 Zirvesi'nde tartışılsın' önerisi, 21. yüzyıla uygun olmayan sömürgeci zihniyeti anımsatıyor." yorumunu yapmıştı.

Brezilya'da orman yangınları artıyor

Dünyanın en büyük yağmur ormanlarının bulunduğu Brezilya'da, bir yılda 72 binden fazla orman yangını meydana geldiği bildirildi.

Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE) verilerine göre, ülkede bu yıl 72 bin 843 yangın çıktı.

Ülkedeki orman yangınları, son 6 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, yangın sayısında geçen yıla oranla yüzde 83 artış yaşandı.

Angela Merkel, Fransa, Amazon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 05:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiltere'de Osmanlı torunu olarak anılan Başbakan Boris Johnson rahatlığıyla sosyal medyada gündem oldu
Bülent Arınç'tan yeni parti kuracağı konuşulan Gül, Davutoğlu ve Babacan hakkında yorum Son Dakika: Eski eşi Emine Bulut'u katleden cani için istenen ceza belli oldu HDP'liler tarafından oğlunun kaçırıldığını iddia eden anne isyan etti: Oğlum gelene kadar buradan ayrılmam

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 18:01:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Merkel'den "Amazon'ların G7 gündemine taşınması" önerisine destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]