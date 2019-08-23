Son Dakika Haberleri: Merkel'den 'Amazon'ların G7 gündemine taşınması' önerisine destek
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Merkel'den 'Amazon'ların G7 gündemine taşınması' önerisine destek

1 saat önce

Alman Hükümet Sözcüsü Seibert, "Şansölye Merkel'e göre, G7 ülkeleri bu hafta sonu bir araya geliyorsa Amazon ormanlarındaki acil durumun da gündemde olması lazım." dedi.

Merkel'den 'Amazon'ların G7 gündemine taşınması' önerisine destek, System.String[]

Alman Hükümet Sözcüsü Seibert, "Şansölye Merkel'e göre, G7 ülkeleri bu hafta sonu bir araya geliyorsa Amazon ormanlarındaki acil durumun da gündemde olması lazım." dedi.

Angela Merkel, Amazon, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 05:55 
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