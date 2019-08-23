Merkel'den 'Amazon'ların G7 gündemine taşınması' önerisine destek
1 saat önce
Alman Hükümet Sözcüsü Seibert, "Şansölye Merkel'e göre, G7 ülkeleri bu hafta sonu bir araya geliyorsa Amazon ormanlarındaki acil durumun da gündemde olması lazım." dedi.
Alman Hükümet Sözcüsü Seibert, "Şansölye Merkel'e göre, G7 ülkeleri bu hafta sonu bir araya geliyorsa Amazon ormanlarındaki acil durumun da gündemde olması lazım." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 05:55
Volkswagen, Tesla'yla ortaklık haberlerini yalanladı Eskişehirspor'a haciz şoku! Beyazıt Öztürk, Beyazıt'ta satın aldığı eski binayı otele çevirecek Cani koca, Özgecan Aslan'ın kuzeni olan eşini öldürüp kıyma makinesiyle parçaladı!