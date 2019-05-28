Merkel'den Avrupa'ya "aşırı sağ" uyarısı
29 dakika önce
Almanya Başbakanı Merkel, "Özellikle Almanya'da onları (aşırı sağcıları) kendi geçmişimiz bağlamında görmemiz gerekiyor, dolayısıyla bu konuda diğer herkesten daha uyanık olmalıyız." açıklamasında bulundu.
Almanya
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:23
Başbakanı Merkel
, "Özellikle Almanya'da onları (aşırı sağcıları) kendi geçmişimiz bağlamında görmemiz gerekiyor, dolayısıyla bu konuda diğer herkesten daha uyanık olmalıyız." açıklamasında bulundu.
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