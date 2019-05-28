Son Dakika Haberleri: Merkel'den Avrupa'ya "aşırı sağ" uyarısı
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Merkel'den Avrupa'ya "aşırı sağ" uyarısı

29 dakika önce

Almanya Başbakanı Merkel, "Özellikle Almanya'da onları (aşırı sağcıları) kendi geçmişimiz bağlamında görmemiz gerekiyor, dolayısıyla bu konuda diğer herkesten daha uyanık olmalıyız." açıklamasında bulundu.

Merkel'den Avrupa'ya
Almanya Başbakanı Merkel, "Özellikle Almanya'da onları (aşırı sağcıları) kendi geçmişimiz bağlamında görmemiz gerekiyor, dolayısıyla bu konuda diğer herkesten daha uyanık olmalıyız." açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:23 
Almanya, Angela Merkel, Ekonomi
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