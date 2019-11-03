Merkel'den boşalan parti liderliğine favori aday sağcı siyasetçi Merz

Almanya'da bir sonraki seçimlere katılmayacağını açıklayan Başbakan Angela Merkel'in yerine Hristiyan Demokratlar Birliği (CDU) içerisinde kimin geleceği sorusu ülke gündemindeki yerini koruyor.



Pazar günü yayımlanan bir ankette parti içinde daha sağcı ekonomi ve göçmen politikalarına sahip olan Friedrich Merz'in, Merkel destekli Annegret Kramp-Karrenbauer'a göre daha popüler olduğu ortaya çıktı.