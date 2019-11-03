Son Dakika Haberleri: Merkel'den boşalan parti liderliğine favori aday sağcı siyasetçi Merz
Son Dakika Dünya Merkel'den boşalan parti liderliğine favori aday sağcı siyasetçi Merz

Merkel'den boşalan parti liderliğine favori aday sağcı siyasetçi Merz

7 saat önce

Almanya'da bir sonraki seçimlere katılmayacağını açıklayan Başbakan Angela Merkel'in yerine Hristiyan Demokratlar Birliği (CDU) içerisinde kimin geleceği sorusu ülke gündemindeki yerini koruyor

Merkel'den boşalan parti liderliğine favori aday sağcı siyasetçi Merz, System.String[]

Almanya'da bir sonraki seçimlere katılmayacağını açıklayan Başbakan Angela Merkel'in yerine Hristiyan Demokratlar Birliği (CDU) içerisinde kimin geleceği sorusu ülke gündemindeki yerini koruyor.


Pazar günü yayımlanan bir ankette parti içinde daha sağcı ekonomi ve göçmen politikalarına sahip olan Friedrich Merz'in, Merkel destekli Annegret Kramp-Karrenbauer'a göre daha popüler olduğu ortaya çıktı.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 08:09 
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