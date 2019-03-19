Merkel'den Brexit açıklaması
7 dakika önce
Almanya Başbakanı Merkel, İngiltere'nin AB'den ayrılmasının öngörüldüğü 29 Mart'a kadar düzenli bir Brexit'in gerçekleşmesi için mücadele edeceğini söyledi.
Almanya Başbakanı Merkel, İngiltere'nin AB'den ayrılmasının öngörüldüğü 29 Mart'a kadar düzenli bir Brexit'in gerçekleşmesi için mücadele edeceğini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:25
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