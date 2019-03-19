Merkel'den Brexit açıklaması

Almanya Başbakanı Merkel, İngiltere'nin AB'den ayrılmasının öngörüldüğü 29 Mart'a kadar düzenli bir Brexit'in gerçekleşmesi için mücadele edeceğini söyledi.

Almanya Başbakanı Merkel, İngiltere'nin AB'den ayrılmasının öngörüldüğü 29 Mart'a kadar düzenli bir Brexit'in gerçekleşmesi için mücadele edeceğini söyledi.

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