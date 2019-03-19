Son Dakika Haberleri: Merkel'den Brexit açıklaması

Merkel'den Brexit açıklaması

7 dakika önce

Almanya Başbakanı Merkel, İngiltere'nin AB'den ayrılmasının öngörüldüğü 29 Mart'a kadar düzenli bir Brexit'in gerçekleşmesi için mücadele edeceğini söyledi.

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Almanya Başbakanı Merkel, İngiltere'nin AB'den ayrılmasının öngörüldüğü 29 Mart'a kadar düzenli bir Brexit'in gerçekleşmesi için mücadele edeceğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:25 

Ekonomi
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