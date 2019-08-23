Merkel'den Cesaret Alan Johnson'dan Macron'a Çözüm Mesajı
1 saat önce
Brexit'te çözüm için G7 zirvesi öncesi Avrupa turuna çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı görüşmenin ardından, Paris'te Elysee Sarayı'nda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 09:01
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