Son Dakika Haberleri: Merkel'den Cesaret Alan Johnson'dan Macron'a Çözüm Mesajı
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Merkel'den Cesaret Alan Johnson'dan Macron'a Çözüm Mesajı

1 saat önce

Brexit'te çözüm için G7 zirvesi öncesi Avrupa turuna çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı görüşmenin ardından, Paris'te Elysee Sarayı'nda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Brexit'te çözüm için G7 zirvesi öncesi Avrupa turuna çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı görüşmenin ardından, Paris'te Elysee Sarayı'nda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi

Angela Merkel, Paris, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 09:01 
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