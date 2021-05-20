Merkel'den Hamas ile dolaylı görüşmelere destek: "Hamas olmadan ateşkes olmaz" - Son Dakika

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İsrail ile Filistin arasında ateşkes sağlanması için Hamas ile dolaylı görüşmeler yapılmasına destek verdi.

Merkel, WDR Avrupa Forumu'nda yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin'e saldırılarını ve gerilimin tırmanmasını değerlendirdi.

" Afganistan'da Taliban ile görüşmeler yapıldı. Hamas ile de bir şekilde konuşulmasını destekler misiniz?" sorusuna cevap veren Merkel, Hamas ile dolaylı temasların olması gerektiğini ifade etti.

Mısır'ın ve başka Arap ülkelerinin Hamas ile konuştuklarını aktaran Merkel, "Hamas ile hiçbir temas olmadan bu (çözüm) olmaz. Bunu her zaman doğrudan yapmak gerekmez ancak elbette Hamas'ın belli bir şekilde dahil edilmesi gerekiyor. Çünkü Hamas olmadan ateşkes olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Merkel, İsrail'in kendisine yönelik saldırılara karşı koyduğunu iddia ederek, İsrail'in "kendini savunma hakkını" desteklediklerini belirtti.

Almanya'da antisemitizm olaylarını da sert şekilde kınadığını söyleyen Merkel, "Bunun, İsrail devletinin politikasına yönelik eleştiri konusundan ayrı tutulması gerekir. Bu ifade edilir. Bu İsrail'de de ifade edilir. Bizim burada da ifade edilebilmelidir." dedi.

Merkel, kendisinin de İsrail'in yerleşim politikasını eleştirdiğini anımsatarak, ancak sinagogların önünde gösteri yapılmasına, bayrakların yakılmasına ve Museviliğe karşı tümden karşı olunmasına "sıfır tolerans" göstereceklerini kaydetti.