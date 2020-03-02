Merkel'den İdlib için 'ateşkes' vurgusu - Son Dakika

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İdlib'de ateşkese ve Türkiye sınırındaki Suriyeliler için de güvenli bölge oluşturulmasına ihtiyaç olduğunu söyledi.

Uyum Zirvesi'nin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Merkel, Türkiye'nin mülteciler için çok şey yaptığını söyledi. İdlib'de ateşkese ihtiyaç duyulduğunu belirten Merkel, Türkiye sınırında bulunan yüz binlerce Suriyeli mülteci için güvenli bölge oluşturulması gerektiğini söyledi. Angela Merkel, bunun nasıl sağlanabileceği ve Türkiye'ye nasıl destek olunabileceği hususunda liderlerle görüşmeler yaptığını kaydetti.

(İHA)